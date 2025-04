Mucunski: Angazhimi ynë për integrimin evropian duhet të pushojë së maturi nga kapaciteti i koncesioneve lidhur me çështjet kombëtare

Kemi dialog dhe komunikim me Sofjen dhe nuk do të lejojmë që kjo të ndalet sepse nëse mungon iniciativa dhe dialogu nga ana jonë, atëherë ne do të jemi edhe bashkëpjesëmarrës në një proces të bllokimit të integrimit evropian, që është në kundërshtim me qëllimin e shtetit, e ky është zhbllokimi sa më i shpejt i bisedimeve. Përkushtimi ynë ndaj integrimit evropian duhet të pushojë së maturi sipas kapacitetit të koncesioneve të çdo qeverie në këtë shtet në raport me çështjet kombëtare.

Këtë e deklaroi kreu i diplomacisë Timço Mucunski duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve në konferencën për media me homologun e tij malazez Ervin Ibrahimoviq.

“Në të njëjtën kohë, ne kemi qëndrim të qartë për të cilin jam i bindur se korrespondon me qëndrimin e çdo qytetari maqedonas, se më në fund duhet t’i japim fund këtij procesi të bilaterializimit dhe padrejtësive, që nëse ndryshimet kushtetuese ndodhin nesër, për gjashtë muaj jemi përsëri në të njëjtën situatë. Dhe sërish do të nevojitet dialog, sërish do të nevojiten bisedime, por sërish do të bllokohet procesi i bisedimeve. Përkushtimi ynë ndaj integrimit evropian duhet të pushojë së maturi sipas kapacitetit të koncesioneve të çdo qeverie në këtë shtet në raport me çështjet kombëtare. Nëse dikush dëshiron të masë angazhimin tonë për integrimin evropian, atëherë ai nuk e kupton se çfarë është integrimi evropian”, theksoi Mucunski.

Sipas tij, në disa vende të rajonit ka forca destabilizuese, të cilat janë faktorë që, siç tha ai, mund të ndikojnë në destabilizimin e të gjithë kontinentit.

“Prandaj unë puna e parë që e përsëris gjatë gjithë kohës që ne, si pjesë e vendeve anëtare të NATO-s që janë nga rajoni, kemi përgjegjësinë primare të kujdesemi për sigurinë afatgjatë të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por sigurisht nuk mund të ketë siguri dhe të ardhme afatgjatë të rajonit pa siguri në integrimin evropian. Dhe kjo është përgjegjësia jonë e përbashkët. Ne do të bëjmë pjesën tonë, por BE do të zvogëlojë hendekun midis pritshmërive të krijuara dhe shpërndarjes që padyshim ekziston për të gjithë ne në rajon në vitet e fundit, “tha Mucunski.

Lidhur me takimin e tij të ardhshëm me homologun e tij bullgar, Georg Georgiev tha se pas formimit të qeverisë politike në Sofje, ai ishte ndër ministrat e parë që thirri homologun e tij dhe filloi personalisht takimin në Konferencën e sigurisë në Mynih.

“Pas solidaritetit të treguar nga Bullgaria në situatën në Koçan, unë personalisht shkova në Sofje për të shprehur falënderimin tim ndaj qeverisë bullgare dhe popullit bullgar. Ne kemi punuar për një kohë të gjatë, për fat të keq pa fitbek pozitiv nga Bullgaria, për të organizuar takim të përbashkët midis meje, Ministrit të Transportit Nikollovski dhe ministres së Financave Dimitrievska Koçovska së bashku me tre kolegët tanë nga pala bullgare, me qëllim që të sqarojmë situatat dhe të ardhmen e Korridorit 8, meqë ky është për ne projekt strategjikisht i rëndësishëm që duam të ecë përpara. Për fat të keq, një periudhë të gjatë nuk kemi përgjigje pozitive, por do të vazhdojmë të punojmë në arritjen e edhe atij takimi”, tha Mucunski.

Ai shtoi se është duke i ndjekur të gjitha porositë nga ambasadorët e BE-së në Maqedoni, veçanërisht në fushën e Agjendës reformuese.

“Porosia e z. Drobnjak, i cili tha se Agjenda reformuese, në masë të madhe, nëse përmbushet, ushtron edhe një pjesë të punës së vetë procesit të negociatave. Theksoj se ne si Qeveri nuk mendojmë se agjenda reformuese mund të zëvendësojë procesin e bisedimeve, është larg pozicionit tonë. Agjenda reformuese së pari mund të jetë transformuese për të gjithë vendin, e së dyti, ajo do të tregojë përkushtimin tonë për integrimin evropian. Integrimi evropian është sundimi i së drejtës, lufta kundër korrupsionit, dhe këtu, siç tha edhe vetë Komesarja Kos, një nga më të mirët ndoshta dhe më të mirët në detaje për të parë deklaratën e saj, por ne jemi një vend udhëheqës në realizimin e detyrimeve tona në agjendën reformuese. Dhe në këtë mënyrë tregojmë se jemi në vepër Qeveri e përkushtuar për integrimin evropian meqë po kryejmë ato reforma transformuese në shoqërinë tonë”, tha ai.

Shprehet se nuk dëshiron të krijojë perceptim se ne nuk po kërkojmë kompromis, por siç theksoi ai, “po kërkojmë kompromis që do të jetë racional dhe që do të sigurojë atë parashikueshmëri për të cilën kemi folur për një periudhë shumë më të gjatë, e për çka unë dua të besoj, shteti ynë pas të gjitha atyre koncesioneve kombëtare meriton të marrë atë parashikueshmëri”.

“Komunikoj me komisioneren Kos, komunikoj me ekipin e saj, por më lejoni të mbaj disa nga informacionet që ata i ndajnë me mua. Dua t’i siguroj qytetarët tanë se për sa i përket çështjeve kombëtare dhe identitetit, do të jetë koha e duhur të pushojnë së biseduari me cilindo shtet tjetër”, potencoi Mucunski.

Lidhur me 313 amendamentet e parashtruara në draft-raportin e raportuesit të PE për vendin, Tomas Vajc, tha se Parlamenti Evropian është mbështetës tradicional i procesit të zgjerimit dhe se nuk pret ndryshime në këtë pjesë.

“Unë gjithashtu kam angazhim personal me disa nga deputetët evropianë të cilët në segmente të ndryshme mbulojnë portofolin për shtetin tonë. Dhe ajo që shpresojmë është që PE do të vazhdojë atë traditë të raporteve që janë pozitive drejt progresit në bazë të meritës dhe kritereve, dhe mbështetjes së ofruar nga parlamentet evropiane, për anëtarësim më të shpejtë dhe aderim të vendit tonë në BE. Nuk është hera e parë që ka pasur një numër të tillë të ndryshimeve, kjo është natyra e demokracisë, në fund të fundit është një organ legjislativ ku ndodhin procese të tilla, por pritshmëria dhe dëshira jonë është që ato ndryshime që korrespondojnë me realitetin të pranohen, si realiteti politik ashtu edhe ai juridik”, tha Mucunski.

Ai theksoi se është në komunikim të përditshëm me ministrat e jashtëm të BE-së dhe se po punohet në disa iniciativa që janë të orientuara në zhbllokimin e procesit tonë të integrimit evropian.

