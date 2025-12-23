Mucunski, Ahmetit: Badenteri nuk është mekanizëm që përdoret në formimin e Qeverisë
Ministri i MPJ-së, Timço Mucunski sot ka reaguar ndaj deklaratave të liderit të BDI-së, Ali Ahmeti që qeveria të formohet me Badenter.
Ai tha se Ahmeti jeton në një folklor politik të para 20-vjetëve.
“Ndoshta thellë brenda vetes e di se të gjitha këto gjëra për të cilat flet janë joreale, por qartazi ndjehet se hapësira e tij politike është ngushtuar dhe nuk ka temë tjetër për të cilën mund të diskutojë. Unë nuk besoj se në këtë shtet ka ndonjë të ri maqedonas, shqiptar, turk, rom, vllah, i cili beson në të gjitha këto gjëra. E di që qytetarët tanë presin që ne të sigurojmë kushte më të mira për standardin e jetesës. Ky folklor politik është folklor që vjen nga një periudhë para 20, madje edhe më shumë se 20 vjetësh, por mungesa e kreativitetit dhe vizionit është arsyeja pse BDI është në opozitë. Dhe nga kjo retorikë që vjen nga zoti Ahmeti, ajo që për mua bëhet gjithnjë e më e qartë është se BDI edhe për një periudhë më të gjatë me gjasë do të duhet të mbetet në opozitë”, theksoi Mucunski në intervistë për emisionin “360 Gradë”.
Mucunski tha se është e padiskutueshme që “Badenteri” është pjesë e rendit tonë kushtetues-juridik, por njëkohësisht nuk është mekanizëm që përdoret për zgjedhjen e Qeverisë apo për votim në Gjykatën Kushtetuese.
“Imagjinoni hipotetikisht sikur të lejonim “Badenterin”, le të biem dakord, gjë me të cilën nuk pajtohemi, dhe po ua them që në fillim, ta shndërrojmë Gjykatën Kushtetuese në një alternativë, në një dhomë të dytë ligjvënëse në shtet? Kjo nuk është funksioni i saj. Nga këndvështrimi kushtetues-juridik, ajo që thotë zoti Ahmeti është absolutisht jologjike. Edhe nga aspekti i rregullimit shtetëror është po ashtu jologjike. Është e padiskutueshme që herë pas here ka një kompleksitet të caktuar në sigurimin e “Badenterit”, por ajo që mund t’ju them është se në mandatin aktual të qeverisë, ligjet që lidhen me Badenterin, në një masë të madhe (jo të gjitha, por në një masë të madhe), janë ligje të ndërlidhura me integrimin evropian të shtetit – ligje që do të kenë flamurin evropian. Dhe në fund të ditës, nëse deputetët e opozitës vendosin se nuk duan të mbështesin ligje që janë pjesë e agjendës evropiane, kjo është edhe një dëshmi tjetër e hipokrizisë. Vazhdimisht në konferenca për shtyp bëjnë thirrje për përshpejtimin e procesit të integrimit evropian, por ja që shohim se për interesa të ngushta politike nuk sigurojnë shumicë Badenteri për ligje që lidhen me integrimin evropian”, shtoi Mucunski.