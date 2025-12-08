Muçi në superformë – Shënon dy gola në ndeshjen ndaj Goztepe-s
24-vjeçari shqiptar, Ernest Muçi, ka vazhduar formën shumë të mirë në elitën e futbollit të Turqisë.
Ai të dielën shënoi edhe dy gola tjerë për Trabzonsporin, që fitoi 2:1 me shumë vështirësi në udhëtim te Goztepe.
Muçi ka pesë gola në Superligën e Turqisë, dhe të gjitha i ka shënuar në tri ndeshjet e fundit.
Një gol e pati në xhiron e kaluar ndaj Konyasporit, dhe dy tjerë ndaj Bashakshehirit.
Ndeshja e së dielës i takoi xhiros së 15-të.
Sulmuesi 24-vjeçar i Shqipërisë realizoi në fillim të pjesës së dytë dhe në minutën e 76-të për 2:0.
Muçi e kompletoi ndeshjen.
Me fitoren e vështirë, Trabzonspori mbetet në vendin e dytë me 34 pikë, dy më pak se Galatasaray lider.
Goztepe mbetet me 26 pikë në vendin e katërt.