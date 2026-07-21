Muamet Hoxha: Për ndotjen e ujit në Gostivar duhet të ketë përgjegjësi penale dhe morale
Rasti i ndotjes së rrjetit të ujësjellësit në Gostivar është incident i rëndë që rrezikoi drejtpërdrejt shëndetin e mijëra qytetarëve. Dua ta bëj të qartë se pres që të vërtetohen plotësisht të gjitha faktet dhe rrethanat, si dhe të përcaktohet përgjegjësia penale dhe morale për të gjithë ata që, me veprimet ose mosveprimet e tyre, kontribuan në këtë situatë. Kur rrezikohet shëndeti i qytetarëve, nuk duhet të ketë kompromise ose fshehje të përgjegjësisë, tha sot në mëngjes ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha në konferencë për media në Qeveri. Siç theksoi Hoxha para se të kumtohen të dhënat nga Inspektorati i Mjedisit Jetësor, institucionet syhapur e ndjekin zhvillimin e ngjarjeve. Ai shprehu shqetësim për të gjithë qytetarët e sëmurë nga rajoni i Pollogut. Ministri theksoi gjithashtu se furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë, mbledhja dhe trajtimi i ujërave të ndotura janë përgjegjësi e komunave dhe kompanive të shërbimeve publike. Komunat, theksoi ai, janë vija e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për krijimin dhe mbrojtjen e zonave të mbrojtjes sanitare rreth burimeve të ujit. “Dua t’i siguroj qytetarët e Gostivarit se Qeveria po merr të gjitha masat, sigurisht brenda kompetencave të saj, dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë derisa ky rast të zgjidhet përfundimisht. Është e rëndësishme që qytetarët të dinë se cilat janë përgjegjësitë ligjore. Furnizimi me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë, mbledhja dhe trajtimi i ujërave të ndotura janë kompetencë e komunave dhe kompanive të shërbimeve publike. Komunat janë vija e parë e përgjegjësisë për funksionimin e sigurt të këtyre sistemeve, si dhe për krijimin dhe mbrojtjen e zonave të mbrojtjes sanitare rreth burimeve të ujit. Në të njëjtën kohë, kontrolli i cilësisë së ujit të pijshëm është detyrim ligjor i Qendrave të Shëndetit Publik, të cilat kanë detyrimin të monitorojnë vazhdimisht cilësinë e ujit dhe të informojnë menjëherë publikun dhe institucionet kompetente kur identifikohet një rrezik për shëndetin publik. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor mbetet plotësisht e përkushtuar për të siguruar kushte për infrastrukturë më të mirë komunale. Aktualisht po zbatojmë ciklin më të madh të investimeve në këtë fushë, me qindra projekte infrastrukturore në komuna në të gjithë vendin, që synojnë përmirësimin e furnizimit me ujë, sistemeve të kanalizimeve, impianteve të trajtimit dhe mbrojtjen e mjedisit. Ne do të vazhdojmë të mbështesim komunat me investime, ndihmë nga ekspertë dhe politika që përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve. Megjithatë, vetëm investimet nuk janë të mjaftueshme. Çdo mbajtës i detyrës publike dhe çdo institucion si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal duhet të kryejë përgjegjësitë e tij në mënyrë profesionale, ligjore dhe të ndërgjegjshme. Vetëm në këtë mënyrë mund të ndërtojmë një sistem në të cilin incidente të tilla nuk do të ndodhin. Detyrimi ynë është të mbrojmë mjedisin, por mbi të gjitha të mbrojmë shëndetin e qytetarëve. Kjo është arsyeja pse presim hetim të shpejtë, të plotë dhe transparent, sqarim të plotë të rastit dhe llogaridhënie të përshtatshme nga të gjithë të përfshirët”, shpjegoi Hoxha.