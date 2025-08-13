MSH: Edhe një transplantim të organeve nga një dhurues i ndjerë është kryer më 9 gusht
Edhe një transplantim i orgneve nga një dhurues i ndjerë është kryer më 9 gusht. Pacientët që iu nënshtruan transplantimit janë në gjendje të mirë të përgjithshme dhe nën kujdes të vazhdueshëm mjekësor, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë.
Në procesin e transplantimit, siç qëndron në komunikatën e Ministrisë të publikuar me rastin e 13 Gushtit, Ditës Botërore të Donatorëve të Organeve, janë përfshirë disa ekipe nga klinikat kirurgjikale dhe interne të Bllokut Klinik “Nënë Tereza”.
Nga Ministria pacientëve u dëshirojnë jetë të gjatë dhe shnëdet të mirë dhe shprehim mirënjohje të madhe për familjen që, në momentet më të vështira, vendosi të dhurojë organet.