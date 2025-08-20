MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se tashmë është duke u koordinuar për të verifikuar pretendimet e ndara në publik për ndërhyrje të mundshme të panevojshme mjekësore, si dhe për të kryer mbikëqyrje urgjente dhe të jashtëzakonshme me qëllim që të fitohet një pamje e plotë.
Për më tepër, siç theksohet, ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar tashmë se dighitalizimi i plotë i sektorit të kujdesit shëndetësor përfshin edhe shkëmbimin dypalësh të informacionit midis institucioneve publike dhe private të kujdesit shëndetësor përmes sistemit Termini Im – vetëm atëherë do të kemi një pasqyrë të qartë të abuzimeve të mundshme të sistemit dhe mjeteve financiare.
Në kujdesin shëndetësor, ekzistojnë standarde profesionale, protokolle dhe procedura ligjore të përcaktuara qartë, si dhe organe kompetente përgjegjëse për zbatimin e tyre. Respekti për integritetin profesional të profesionistëve të kujdesit shëndetësor është i detyrueshëm, ashtu si edhe respekti për të drejtat e pacientëve. Vendimet për trajtimin bazohen në indikacionet klinike, por edhe në të drejtën për një mendim të dytë profesional. Pacientët duhet të ndihen të inkurajuar të bëjnë pyetje, të kërkojnë sqarime dhe nëse kanë një dilemë, të kërkojnë një mendim të dytë – kjo është pjesë e praktikës së mirë mjekësore. Kjo temë kërkon një qasje të matur dhe respekt për faktet, ndërsa siguria e pacientit, etika mjekësore dhe mjekësia e bazuar në prova janë parimet themelore mbi të cilat bazohet qasja e sistemit të kujdesit shëndetësor”, citojnë nga Ministria dhe theksojnë se këto parime janë gjithashtu baza e qasjes së re ndaj menaxhimit të tyre.