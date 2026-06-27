Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Një foshnjë 18-ditëshe është nxjerrë nga rrënojat e një ndërtese të shembur në Venezuelë pas 2 tërmeteve të fuqishme që goditën vendin mbrëmjen e të mërkurës. Ekipet e shpëtimit pasi e kanë nxjerrë foshnjën nga rrënojat, ia kanë dhënë në krah të atit, i cili shpërthen menjëherë në lot. Ndërkohë e ëma e fëmijët u shpëtua nga rrënojat pak më parë, raportojnë mediat ndërkombëtare.

Përpjekjet e shpëtimit po vazhdojnë në vend, pasi tërmetet e njëpasnjëshme e goditën vendin, duke vrarë të paktën 920 persona dhe duke plagosur më shumë se 3,360 të tjerë.

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