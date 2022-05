MPPS: Fillon puna intensive për ligjin e ri të punës

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nga sot fillon me punë intensive për ligjin e ri për marrëdhëniet e punës, me qëllim që të krijohet ligji i ri sistematik i cili do të përgjigjet në nevojat e një shoqërie bashkëkohore. Nga Ministria presin projekt-versioni të bëhet gati para fillimit të pushimeve vjetore, ndërsa menjëherë pas përfundimit të tyre të hapet një debat i gjerë publik.

“Në përgatitjen e ligjit të ri për marrëdhënie pune, do të marrin pjesë të gjithë faktorët në shoqëri, përfaqësues të punëtorëve, punëdhënësit, Organizata ndërkombëtare e punës, ekspertë nga fusha e punës. Në dialog të hapur me partnerët social, do të punohet në zgjidhje ligjore e cila njëkohësisht do të sigurojë mbrojtje dhe promovim më të madh të të drejtave të punëtorëve dhe nga e cila zgjidhje duhet të jenë të kënaqur edhe punëtorët edhe punëdhënësit”, informojnë nga MPPS.

Ligji i ri për marrëdhënie pune, thonë, do të harmonizohet me standarde ndërkombëtare dhe do ta theksojë vlerën e dialogut social. Për përgatitjen e ligjit, veçanërisht e rëndësishme është mbështetja të cilën Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e merr nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.