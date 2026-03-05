MPJ: Shtetasit e RMV-së që ndodhen në Izrael do të evakuohen sot
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme informon se deri më sot, në kuadër të procesit të evakuimit, në Ambasadën e Maqedonisë në Abu Dhabi janë regjistruar 505 shtetas të Maqedonisë, nga të cilët 458 qëndrojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Përveç kësaj, 31 persona janë regjistruar nga Kuvajti dhe 14 persona nga Bahreini. Në Doha, deri më sot, janë regjistruar 141 shtetas të RMV-së.
“Personat që kanë shprehur gatishmërinë për t’u evakuuar nga Izraeli pritet të fluturojnë sot pasdite për në Shkup me një aeroplan qeveritar. Kjo do të përfundoj plotësisht procesin e kthimit të të gjithë qytetarëve që kanë kërkuar evakuim nga Izraeli. Në ditët në vijim, pritet kthimi i shtetasve nga Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe shtetasve që ndodhen në Katar, Bahrein dhe Kuvajt, për të cilët është planifikuar kthimi me fluturime të organizuara përmes Mbretërisë së Arabisë Saudite”, informon Ministria e Punëve të Jashtme.
Procesi i evakuimit po zbatohet sipas një plani të hartuar tashmë, në përputhje me kushtet e sigurisë dhe në koordinim me institucionet kompetente, thonë nga MPJ.
“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme edhe një herë u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Maqedonisë që ende nuk kanë kontaktuar me përfaqësitë diplomatike dhe konsullore kompetente, dhe që kanë nevojë për ndihmë, ta bëjnë këtë sa më shpejt të jetë e mundur përmes numrave të telefonit të detyrës në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore ose përmes numrit SOS të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme”, thonë nga MPJ.