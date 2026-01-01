MPJ: Nuk ka informacione për të vdekur apo të lënduar shtetas të Maqedonisë në zjarrin në Crans-Montana
Ambasada e Maqedonisë në Bern është në komunikim të vazhdueshëm me institucionet kompetente në Zvicër dhe deri në këtë moment nuk ka informacione për shtetas maqedonas të vdekur apo të lënduar në zjarrin në Crans-Montana, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ).
Ambasada po e ndjek me vëmendje situatën dhe është në gatishmëri të plotë për t’u ofruar ndihmën e nevojshme shtetasve të saj.
Po ashtu, nga MPJ bëjnë të ditur se në rrjetet sociale të Ambasadës në Bernë dhe të Ministrisë janë publikuar informacionet e kontaktit për të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetje.