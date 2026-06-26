MPJ e Bullgarisë: Do të kryejmë hetim mbi notën diplomatike në lidhje me familjen e Mickoskit

MPJ e Bullgarisë: Do të kryejmë hetim mbi notën diplomatike në lidhje me familjen e Mickoskit

Ministria e Jashtme Bullgare thotë se i kushton rëndësi të madhe mbrojtjes së komunikimeve diplomatike dhe dënon të gjitha veprimet që shkelin rregullat dhe praktikat ndërkombëtare të përcaktuara në mënyrë strikte në këtë fushë. Kjo u njoftua nga Sofja në lidhje me komentet e kryeministrit, Hristijan Mickoski mbi notën diplomatike të rrjedhur në lidhje me udhëtimin e familjes së tij në janar të këtij viti në vendpushimin bullgar të skive “Pamporovo”.

“Siç e kemi deklaruar tashmë, nota e shpërndarë publikut i referohet ngjarjeve të 6 janarit 2026. Rrethanat rreth rastit janë ende duke u sqaruar. Është urdhëruar një inspektim për të përcaktuar të gjitha faktet që lidhen me përpunimin e notës në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme”, theksojnë nga MPJ e Bullgarisë në një deklaratë për agjencinë shtetërore bullgare “BTA”.

Disa ditë më parë, Ministria e Jashtme Bullgare mohoi ndarjen e informacionit në lidhje me udhëtimin e familjes së Mickoskit. Ata madje u distancuan nga kjo, duke thënë se këto ishin ngjarje që ndodhën shumë kohë më parë dhe për këtë arsye nuk mund të konsiderohen një kërcënim i menjëhershëm për sigurinë.

Mickoski, në një intervistë për RTVM-në me rastin e dy viteve të mandatit të Qeverisë, theksoi se pas provokimeve që kanë ndodhur në periudhën e kaluar qëndron një fushatë e organizuar bullgare në vendin tonë, e cila synon të promovojë gjëra të papranueshme përmes një ose dy figurave politike.

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