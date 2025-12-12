MPB zbardhi rastin e vrasjes në Gostivar, ngritet kallëzim penal ndaj një personi

MPB Maqedoni njofton se e ka zbardhur rastin e vrasjes në Gostivar dhe se Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë ngriti kallëzim penal kundër S.M. (53) nga fshati Negotinë, Komuna e Vrapçishtit, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “vrasje”.

Siç thonë nga MPB, më 09.12.2025, J.M. (34) nga rajoni i Gostivarit ka raportuar se nëna e tij H.A. (53) nga fshati Raven, rajoni i Gostivarit, është larguar nga shtëpia, dhe më vonë në kamerat e sigurisë ka vërejtur se më 07.12.2025 po hipte në një automjet pasagjerësh “Fiat”, pas së cilës nuk ishte e disponueshme në telefon.

“Ai gjithashtu ka raportuar se në kamerat e sigurisë ka vërejtur se natën midis 06.12 dhe 07.12.2025, S.M. ka hyrë dhe ka kontrolluar shtëpinë e tij dhe se nga dhoma e tij janë marrë para. Më 11.12.2025 në orën 02:15, S.M. u privua nga liria me dyshimin se e kishte detyruar H.A. të largohej nga shtëpia me të”.

