MPB vazhdon bastistjet në gjithë territorin e RMV-së: U sekuestruan armë, para dhe drogë

Në kuadër të aktiviteteve të përforcuara për zbulimin e kryerësve të veprave penale nga fusha e tregtisë së palejuar me drogë dhe armë, në territorin e mbarë shtetit, MPB kreu aktivitete të koordinuara.

Siç kumtojnë nga MPB-ja, pas urdhërave të siguruar më parë nga gjykatësi i procedurës paraprake, janë kryer 52 bastisje në shtëpitë dhe ambientet ndihmëse në lokalitetet e mbarë shtetit, me ç’rast janë gjetur pushka gjuetie, karabinë, pushka ajrore dhe pistoletë me gas, municion i kalibrit të ndryshëm, fara të bimës kanabis, disa pako me lëndë bimore, pluhuri dhe kokrrizore, tableta ekstazi, thërrmuese, vaga, shiringa të mbushura me lëngje dhe sende të tjera.

Gjatë bastisjeve u gjetën edhe të holla për të cilat ekziston dyshimi se kanë prejardhje nga shitja e drogave narkotike.

Në kuadër të aktiviteteve, vetëm gjatë ditës së djeshme, me procedurë të shpejtë ishin parashtruar tre kallëzime penale ndaj katër personave sipas nenit 215 dhe një kallëzim penal për një person sipas nenit 396 të Kodit Penal. Ndërsa, ndaj një personi është lëshuar urdhërarrest vendor. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të parashtrohen kallëzime përkatëse edhe kundër dy personave të tjerë të pëfshirë.

Ministria e Punëve të Brendshme edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojë me masat dhe aktivitetet për parandalimin e veprave penale nga fusha e tregtisë së palejuar me drogë me armë, si dhe për gjetjen dhe arrestimin e kryerësve të këtyre veprave.

