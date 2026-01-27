MPB: Tre këmbësorë u lënduan rëndë në tre aksidente trafiku në Shkup, Kumanovë dhe Manastir
MPB njofton se tre këmbësorë u lënduan rëndë në tre aksidente trafiku në Shkup, Kumanovë dhe Manastir.
“Më 26.01.2026 rreth orës 17:20, në Stacionin Policor të Shkupit është raportuar se në kryqëzimin e rrugëve “Vasil Gjorgov” dhe “Sharski Odredi” në Shkup, një automjet pasagjerësh “Volkswagen Fox” me targa të Shkupit, i drejtuar nga Z.A. (60) nga Shkupi, ka goditur këmbësorin B.K. (59) nga Shkupi. 59-vjeçari B.K. ka pësuar lëndime të rënda në aksident, të cilat janë konfirmuar në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “Shën Naum i Ohrit” në Shkup. Një ekip inspektimi nga SPB Shkupi ka kryer një inspektim.
Më 26.01.2026 rreth orës 19:25, në Stacionin Policor të Kumanovës është raportuar se në rrugën “Narodna Revolucija” në Kumanovë, një automjet pasagjerësh “Daewoo Tico” me targa të Kumanovës, i drejtuar nga M.J. (23) nga Kumanova, ka goditur S.K. (67) nga Kumanova. Në aksident, 67-vjeçari S.K. pësoi lëndime të rënda, të cilat u konfirmuan në Spitalin e Përgjithshëm të Kumanovës. Një ekip inspektimi nga Stacioni Policor i Kumanovës kreu një inspektim.
Më 26.01.2026 në orën 17:48, në Stacioni Policor të Manastirit është raportuar se në rrugën “Smilevski Kongres” në Manastir, një motoçikletë ka goditur këmbësorin S.D. (76) nga Manastiri dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. 76-vjeçari S.D. pësoi lëndime të rënda në aksident, të cilat u konfirmuan në spitalin e Manastirit. Një inspektim u krye nga një ekip inspektimi nga Shërbimi Shtetëror i Sigurisë në Manastir”, thuhet në njoftimin MPB-së.