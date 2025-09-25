MPB: Shtetasi turk i cili ndërroi jetë pardje në spitalin “Nënë Tereza”, kishte rënë nga një objekt ku po punonte

SPB Shkup ka zbardhur rastin e shtetasit turk M.A.O. (61), i cili më 23.09.2025 rreth orës 16:40 është raportuar në SPB Shkup nga Kompleksi i Klinikave “Nëna Terezë” se është sjellë me lëndime të rënda trupore nga një person me automjet privat, i cili pasi e ka lënë të lënduarin, është larguar me automjetin, ndërsa i lënduari ka ndërruar jetë menjëherë pas kësaj.

Njësia për Krime të Dhunshme në SPB Shkup ka ndërmarrë masa dhe aktivitete përkatëse, ndërsa automjeti “Honda Civic” dhe H.M., i cili e ka sjellë të lënduarin në spital, janë gjetur.

Dje, SPB Shkup ka marrë një njoftim nga Kompleksi i Klinikave “Nëna Terezë” se M.A.O. (61) nga Turqia është sjellë tek ata me një automjet privat me lëndime të rënda, dhe pasi e ka lënë të lënduarin, personi i panjohur është larguar.Personi i lënduar vdiq rreth orës 19:30.

