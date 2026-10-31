MPB: Shtatë të arrestuar për drejtim të parregullt të automjeteve

MPB: Shtatë të arrestuar për drejtim të parregullt të automjeteve

Gjatë 24 orëve të fundit, në lokacione të ndryshme në territorin e shtetit, nëpunës policorë kanë privuar nga liria shtatë shoferë për kryerjen e veprës penale „drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik“.

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Shik.mk

Prej tyre, tre persona kanë drejtuar automjetin pa patentë shoferi, ku njëri prej tyre ka qen H.I. (39) nga Velesi, tjetri nga Kumanova dhe njëri nga fshati Selcë i Tetovëc.

Sipas njoftmit të MPB-së, dy shoferë kanë drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit. Gjithashtu, dy shoferë kanë drejtuar automjetin, pavarësisht se kishin ndalim aktiv për drejtimin e automjetit motorik. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, nga MPB theksojnë se do të parashtrohen kallëzime përkatëse penale.

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