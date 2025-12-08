MPB: Sekuestrohen mbi shtatë mijë mjete piroteknike në Shkup

MPB: Sekuestrohen mbi shtatë mijë mjete piroteknike në Shkup

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se pas një aksioni për parandalimin e shitjes së paligjshme të mjeteve piroteknike, janë sekuestruar 7.107 copë mjetesh piroteknike në Bit Pazar të Shkupit, ndërsa po kërkohen personat që i shisnin

Nga MPB thonë se do të vazhdojë të ndërmarrë masa dhe aktivitete për parandalimin e tregtisë së paligjshme me mjete piroteknike.

“Sot (08.12.2025), punonjës policie nga SPB Shkup – rajoni i Qendrës dhe “Bit Pazarit”, në hyrje të “Bit Pazarit” , gjetën 7.107 copë të mjetesh piroteknike të vendosura në tri stenda të improvizuara.
Mjetet piroteknike janë sekuestruar dhe po ndërmerren masa për gjetjen e personave që i shisnin, pas së cilës do të dorëzohet kallëzim përkatës”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti Erdogan përshëndet përparimin e sirianëve, zotohet për mbështetje të vazhdueshme për unitetin e Sirisë

Presidenti Erdogan përshëndet përparimin e sirianëve, zotohet për mbështetje të vazhdueshme për unitetin e Sirisë

Vendkalimi kufitar në “Evzoni” është mbyllur për qarkullim të automjeteve

Vendkalimi kufitar në “Evzoni” është mbyllur për qarkullim të automjeteve

Rroga mesatare thyen rekordin, ja sektori që po paguan mbi 80 mijë denarë!

Rroga mesatare thyen rekordin, ja sektori që po paguan mbi 80 mijë denarë!

LSDM: Qeveria po i dëbon të rinjtë nga Maqedonia, ndërsa negocion për emigrantët

LSDM: Qeveria po i dëbon të rinjtë nga Maqedonia, ndërsa negocion për emigrantët

“Kujdes nga lajmet e rreme!”: Ambasada e Zvicrës me një reagim publik demanton pretendimet se tregu zvicran po kërkon punëtorë të huaj

“Kujdes nga lajmet e rreme!”: Ambasada e Zvicrës me një reagim publik demanton pretendimet se tregu zvicran po kërkon punëtorë të huaj

MPB: Një grua mashtrohet për 170.000 denarë në Shkup, nga një person që u prezantua si polic

MPB: Një grua mashtrohet për 170.000 denarë në Shkup, nga një person që u prezantua si polic