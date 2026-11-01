MPB: Raundi i dytë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Komunën e Bërvenicës përfundon pa incidente

MPB: Raundi i dytë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Komunën e Bërvenicës përfundon pa incidente

Raundi i dytë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale në Komunën e Bërvenicës është zhvilluar pa incidente dhe pa shkelje të rendit dhe qetësisë publike.

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Kështu njofton Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), duke bërë të ditur se gjatë gjithë ditës ka ndërmarrë masa dhe aktivitete brenda kompetencave të saj për të garantuar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Sipas MPB-së, aktivitetet policore kishin për qëllim sigurimin e një procesi të qetë dhe të sigurt zgjedhor, mbrojtjen e sigurisë së qytetarëve dhe ruajtjen e gjendjes së favorshme të sigurisë.

Ministria konfirmon se gjatë raundit të dytë nuk janë regjistruar incidente.

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