MPB publikon rregullat për sezonin e dimrit: Përdorimi i gomave me thumba është i ndaluar
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se, në përputhje me Ligjin për Sigurinë e Trafikut Rrugor, nga 15 nëntori deri më 15 mars, të gjitha automjetet që marrin pjesë në komunikacion janë të detyruara të posedojnë pajisje dimërore, siç përcaktohet me ligj.
Sipas Rregullores për pajisjen e detyrueshme të automjeteve për pjesëmarrje të sigurt në trafik (“Gazeta Zyrtare” nr. 31/2010), pajisja dimërore përfshin:
Për automjete motorike deri në 3.500 kg:
Goma dimërore në të katër rrotat, me thellësi minimale të shiritit 4 mm;
Ose goma verore me thellësi minimale 4 mm, nëse automjeti posedon zinxhirë bore ose pajisje të tjera ndihmëse për rrotat lëvizëse.
Për automjete me lëvizje në të katër rrotat (4×4):
Goma dimërore në të katër rrotat me thellësi minimale 6 mm;
Ose goma verore me thellësi 4 mm, nëse automjeti ka zinxhirë bore.
Në rast të lëvizjes së përhershme, zinxhirët duhet të vendosen të paktën në boshtin e pasëm;
Në rast të lëvizjes me sistem të ndryshueshëm, zinxhirët duhet të vendosen në boshtin që është gjithmonë aktiv.
Për automjete mbi 3.500 kg:
Goma dimërore në rrotat lëvizëse me thellësi minimale 6 mm;
Ose goma verore në të gjitha rrotat me thellësi 4 mm, nëse automjeti posedon zinxhirë bore ose pajisje të tjera ndihmëse;
Autobusët dhe automjetet e rënda që teknikisht nuk mund të vendosin zinxhirë bore në rrotat lëvizëse duhet të kenë goma dimërore në ato rrota dhe të mbajnë një lopatë si mjet ndihmës.
Shenjat dalluese të gomave dimërore:
Gomat dimërore janë ato që mbajnë në anën anësore shenjat “MS”, “M+S”, “M&S” dhe simbolin e borës brenda një mali me tre maja.
Ndalohet përdorimi i gomave me gozhda
MPB rikujton se, në përputhje me rregulloren, përdorimi i gomave me gozhda ose thumba është i ndaluar.