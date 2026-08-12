MPB: Nxirret trupi i një 71-vjeçari nga Liqeni i Prespës

MPB: Nxirret trupi i një 71-vjeçari nga Liqeni i Prespës

MPB njofton se është nxjerr trupi i një 71-vjeçari nga Liqeni i Prespës.

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“Më 11.08.2026, në orën 13:15, në Liqenin e Prespës, pranë vendbanimit turistik Pretor, një ekip i specializuar i zhytësve i NJSA “Tigrat” e nxori trupin e M.M. (71) nga Shkupi, për të cilin më 08.08.2026 rreth orës 12:20 në SPB Manastir ishte raportuar se kishte kërcyer nga një varkë në liqen, pranë fsh. Slimicë, rrethina e Resnjës, pas rremave që i kishin rënë.
Një ekip i SPB Manastir-NJPB Resnjë ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar në Spitalin Klinik të Manastirit për autopsi”, thonë nga MPB.

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