MPB: Numri 192 funksionon, pasi paraprakisht ishte jashtë funksionit
SPB Shkup njofton qytetarët e Shkupit se problemet teknike janë zgjidhur dhe numri i telefonit 192 është rikthyer në funksion, të cilin qytetarët mund ta përdorin për çdo raportim ose informacion.
“Numri i telefonit 112 gjithashtu funksionon rregullisht për të njëjtin qëllim, si dhe numrat e telefonit të stacioneve policore në vendbanimet ku jetojnë qytetarët”, thotë MPB.
Për arsye teknike, numri telefonik 192 sot ishte jashtë funksion, njoftoi Sektori i Punëve të Brendshme (SPB) Shkup.
“Për çdo informacion, qytetarët e Shkupit mund të përdorin numrin telefonik falas 112 ose numrat telefonikë të stacioneve policore në vendbanimet ku jetojnë”, thuhej në njoftim.