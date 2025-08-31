MPB: Numri 192 funksionon, pasi paraprakisht ishte jashtë funksionit

SPB Shkup njofton qytetarët e Shkupit se problemet teknike janë zgjidhur dhe numri i telefonit 192 është rikthyer në funksion, të cilin qytetarët mund ta përdorin për çdo raportim ose informacion.

“Numri i telefonit 112 gjithashtu funksionon rregullisht për të njëjtin qëllim, si dhe numrat e telefonit të stacioneve policore në vendbanimet ku jetojnë qytetarët”, thotë MPB.

Për arsye teknike, numri telefonik 192 sot ishte jashtë funksion, njoftoi Sektori i Punëve të Brendshme (SPB) Shkup.

“Për çdo informacion, qytetarët e Shkupit mund të përdorin numrin telefonik falas 112 ose numrat telefonikë të stacioneve policore në vendbanimet ku jetojnë”, thuhej në njoftim.

