MPB: Nuk janë regjistruar shkelje të rënda të rendit dhe qetësisë publike në procesin zgjedhor
Zgjedhjet po zhvillohen në një atmosferë të qetë, të drejtë dhe demokratike në territorin e të gjithë shtetit. MPB-ja po ndërmerr masa dhe aktivitete në kuadër të kompetencave të saj me qëllim që procesi i përgjithshëm zgjedhor të zhvillohet pa pengesa dhe në mënyrë të sigurt.
Deri tani nuk janë regjistruar shkelje më serioze të rendit dhe qetësisë publike. Janë regjistruar disa paraqitje për agjitacion gjatë votimit në disa vende, por pas marrjes së masave, deri në këtë moment, nuk janë konfirmuar pretendimet nga paraqitjet.
“Deri më tani, nuk janë regjistruar shkelje serioze të rendit dhe qetësisë publike. Janë regjistruar disa raportime për fushatë gjatë votimit në disa vende, por pas masave të marra, pretendimet në raporte nuk janë konfirmuar deri në këtë pikë. Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe partive politike të kontribuojnë në një atmosferë paqësore, të drejtë dhe demokratike. Nëse ka ndonjë shkelje të procesit zgjedhor, qytetarët duhet ta raportojnë atë në stacionin më të afërt të policisë ose duke telefonuar në numrin 192 ose 112”, tha Goce Andreevski – Zëdhënës i MPB-së.