MPB: Nuk janë regjistruar shkelje të rënda të rendit dhe qetësisë publike në procesin zgjedhor

MPB: Nuk janë regjistruar shkelje të rënda të rendit dhe qetësisë publike në procesin zgjedhor

Zgjedhjet po zhvillohen në një atmosferë të qetë, të drejtë dhe demokratike në territorin e të gjithë shtetit. MPB-ja po ndërmerr masa dhe aktivitete në kuadër të kompetencave të saj me qëllim që procesi i përgjithshëm zgjedhor të zhvillohet pa pengesa dhe në mënyrë të sigurt.

Deri tani nuk janë regjistruar shkelje më serioze të rendit dhe qetësisë publike. Janë regjistruar disa paraqitje për agjitacion gjatë votimit në disa vende, por pas marrjes së masave, deri në këtë moment, nuk janë konfirmuar pretendimet nga paraqitjet.

“Deri më tani, nuk janë regjistruar shkelje serioze të rendit dhe qetësisë publike. Janë regjistruar disa raportime për fushatë gjatë votimit në disa vende, por pas masave të marra, pretendimet në raporte nuk janë konfirmuar deri në këtë pikë. Ministria e Brendshme u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe partive politike të kontribuojnë në një atmosferë paqësore, të drejtë dhe demokratike. Nëse ka ndonjë shkelje të procesit zgjedhor, qytetarët duhet ta raportojnë atë në stacionin më të afërt të policisë ose duke telefonuar në numrin 192 ose 112”, tha Goce Andreevski – Zëdhënës i MPB-së.

MARKETING

Të ngjajshme

KSHZ: Deri në ora 17:00, dalja e votuesve është 39,28%

KSHZ: Deri në ora 17:00, dalja e votuesve është 39,28%

Tragjedi në Alpet Italiane, shkon ne 5 numri i turistëve gjermanë që humbin jetën….

Tragjedi në Alpet Italiane, shkon ne 5 numri i turistëve gjermanë që humbin jetën….

Kryediplomati sirian: Sharaa do të zhvillojë vizitë në Shtëpinë e Bardhë, e para nga një president i Sirisë

Kryediplomati sirian: Sharaa do të zhvillojë vizitë në Shtëpinë e Bardhë, e para nga një president i Sirisë

SHBA sërish sulmon anijet në Karaibe, vriten tre persona

SHBA sërish sulmon anijet në Karaibe, vriten tre persona

KSHZ me detaje për dalje e votuesve deri në orën 15:00

KSHZ me detaje për dalje e votuesve deri në orën 15:00

Arrestohen 9 persona në Maqedoni për përleshje me qenë, 4 prej tyre nga Kosova

Arrestohen 9 persona në Maqedoni për përleshje me qenë, 4 prej tyre nga Kosova