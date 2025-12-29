MPB njofton se nga fillimi i dhjetorit janë regjistruar 18.318 shkelje të rregullave të trafikut
Në periudhën nga 01.12.2025 deri më 28.12.2025, si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin, Ministria e Brendshme informon se nga gjithsej 18.318 urdhërpagesa të lëshuara, 4.019 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar kufizimin e shpejtësisë së përcaktuar.
“123 persona u ndaluan për drejtim të automjetit në mënyrë të pakujdesshme në përputhje me nenin 297-a të Kodit Penal, nga të cilët 100 për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit, 13 për tejkalim të shpejtësisë brenda vendbanimeve urbane, shtatë për tejkalim të shpejtësisë jashtë një vendbanimeve, tre për drejtim të automjetit në drejtim të ndaluar.
Për më tepër, sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve policore, gjatë muajit dhjetor janë regjistruar 5.018 shkelje për parkim të papërshtatshëm, janë shqiptuar 1.843 masa ndaj shoferëve që drejtonin automjet pa patentë shofer, si dhe 679 sanksione për drejtim të automjetit nën ndikimin e alkoolit.
Nga ana tjetër, dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë në Trafikun Rrugor, 18 drejtues motoçikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse, si dhe 415 këmbësorë. 1.046 shoferë u sanksionuan gjithashtu për mospërdorim të rripit të sigurisë. Në përputhje me Ligjin për Automjetet, 322 automjete u hoqën nga trafiku për shkak të paregjistrimit, dhe 172 për defekte teknike. 101 drejtues automjetesh u sanksionuan gjithashtu për mospërmbushje të kushteve të përcaktuara në lidhje me errësimin e xhamave të automjeteve (folive).
Kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe të kontribuojnë së bashku për rrugë më të sigurta, njoftojnë nga MPB.