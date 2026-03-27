MPB: Një i dyshuar për vrasjen në Ohër ndalohet në Bërvenicë

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se sot (27 mars 2026), rreth orës 17:20, në fshatin Bërvenicë të Tetovës, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë kanë arrestuar Z.G. (53) nga i njëjti fshat.

Arrestimi është kryer në bazë të një urdhër-arresti qendror të lëshuar më herët nga SPB Ohër, ndërsa personi dyshohet për kryerjen e veprës penale “vrasje”, sipas nenit 123 të Kodit Penal.

Më herët gjatë ditës, në orën 08:24, në SPB Ohër ishte raportuar se K.M. (76) nga Ohri ishte gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në rrugën “Nada Fileva”.

Në vendin e ngjarjes është kryer inspektim nga prokurori publik kompetent dhe ekipet policore, ndërsa mjeku nga Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë ka konstatuar vdekjen. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar për obduksion.

Nga MPB bëjnë të ditur se pas zbardhjes së plotë të rastit, ndaj të dyshuarit do të përpilohet raport përkatës.

Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë

Trump bëhet i pari president në detyrë që vendos nënshkrimin e tij te dollarët amerikanë

Irani pranon kërkesën e OKB-së për kalim të sigurt humanitar përmes Ngushticës së Hormuzit

Irani pranon kërkesën e OKB-së për kalim të sigurt humanitar përmes Ngushticës së Hormuzit

Siljanovska-Davkova: Kërkesat e fqinjëve devijojnë nga Kriteret e Kopenhagës dhe nuk janë në frymën e akteve kushtetuese të BE-së

Siljanovska-Davkova: Kërkesat e fqinjëve devijojnë nga Kriteret e Kopenhagës dhe nuk janë në frymën e akteve kushtetuese të BE-së

Mickoski për kritikat e Filipçes: Është e logjikshme që opozita të kritikojë, por të shpifë është gabim

Mickoski për kritikat e Filipçes: Është e logjikshme që opozita të kritikojë, por të shpifë është gabim

Durmishi: Arben Fetai dhe Fatmir Limani janë ministra të VLEN-it

Durmishi: Arben Fetai dhe Fatmir Limani janë ministra të VLEN-it

Erdogan: Çmimin e “luftës së pakuptimtë, të paligjshme dhe të panevojshme” po e paguan “gjithë njerëzimi”

Erdogan: Çmimin e “luftës së pakuptimtë, të paligjshme dhe të panevojshme” po e paguan “gjithë njerëzimi”