MPB: Një grua mashtrohet për 170.000 denarë në Shkup, nga një person që u prezantua si polic

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se një grua 82-vjeçare nga Shkupi është mashtruar nga një person që u prezantua si nëpunës policor, duke i marrë një shumë prej rreth 170.000 denarësh.

Sipas denoncimit, mashtruesi e kontaktoi viktimën me telefon dhe i tha se mbesa e saj kishte shkaktuar një aksident trafiku ku kishte vdekur një fëmijë, dhe se duhej të paguante për të shmangur arrestimin.

Viktima, duke besuar historinë, doli në rrugë dhe i dorëzoi paratë një mashkulli. Më vonë, ajo kuptoi se mbesa e saj nuk kishte qenë e përfshirë në ndonjë aksident, dhe se kishte rënë viktimë e mashtrimit.
MPB-ja njoftoi se po ndërmerren të gjitha masat për zbardhjen e plotë të rastit.

