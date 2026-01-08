MPB në kërkim të mashtruesit, u paraqit si mjek dhe i mori 700 mijë denarë një 77 vjeçareje
MPB është duke marrë masa për gjetjen e një mashtruesi i cili ishte paraqitën si mjek, duke marrë 700 mijë denarë nga një plakë 77 vjeçe.
“Gjatë ditës personi e kishte telefonuar, ishte prezantuar si mjek dhe e kishte informuar se motra e saj ishte në spital për shkak të frakturës së këmbës për të cilën nevojitej ndërhyrje kirurgjikale me vendosjen e shufrave”, njofton MPB.
Viktima 77 vjeçe nga Shtipi i kishte dërguar paratë në vendin e dakorduar, pasi kishte kontaktuar disa herë me “mjekun”.
“Më vonë në shtëpi kishte ardhur mbesa e saj dhe së bashku e kishin kontaktuar motrën e saj, me ç’rast kuptoi se ishte mashtruar”, raportoi Policia.