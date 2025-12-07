MPB: Në Idrizovë të burgosurit kapen duke përdorur lëndë narkotike

MPB: Në Idrizovë të burgosurit kapen duke përdorur lëndë narkotike

Dy raste të lidhura me zbulimin e drogës në burgun e Idrizovës janë regjistruar nga policia gjatë ditës së kaluar – në të parin, një roje burgu kapi dy të burgosur duke thithur kokainë, dhe në tjetrin, një sasi e madhe pilulash u gjet tek dy të dënuar, njoftoi Ministria e Brendshme.

“Më 06.12.2025 në orën 14:20, nga Institucioni Korrektues i Idrizovës është raportuar se gjatë një ekzaminimi të D.T., I.D. dhe N.V., të gjithë të dënuar në institucion, është gjetur dhe konfiskuar një sasi e madhe tabletash. Më 06.12.2025 rreth orës 22:53, nga Institucioni Korrektues i Shkupit është marrë një raport nga Burgu i Institucionit Korrektues të Shkupit se rreth orës 22:00, një punonjës i burgut, gjatë një vizite, ka gjetur D.V. dhe G.A. duke konsumuar kokainë. Po merren masa për sqarimin e rasteve”, thotë policia.

