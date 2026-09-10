MPB: Ndihmësdrejtori i Doganave kapet në flagrancë duke marrë 17.500 euro të shënuara
U arrestua zëvendësdrejtori Xh.I. në Doganën e Maqedonisë së Veriut duke marrë ryshfet 17 500 euro. Ai u arrestua pas marrjes së masave dhe aktiviteteve nga punonjësit e policisë.
“Sipas informacioneve fillestare, paratë janë kërkuar si ryshfet me qëllim që të përdorë ndikimin e tij të vërtetë dhe gjoja të ndihmojë në dy procedura para Administratës Doganore”, njoftoi Prokuroria.
Zëvendësdrejtori i Sektori për çështje administrative dhe teknike ishte kapur duke marrë paratë që ishin shenjëzuar më herët nga autoritetet policore. Ndaj të arrestuarit është paralajmëruar kallëzim penal.
Autoritetet policore kishin bashkëpunuar në këtë aktivitet me prokurorin publik në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit.