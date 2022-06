MPB ndalon dy autobusë dhe pesë automjete udhëtarësh, kanë kryer transport ndërkombëtar pa dokumentacione

Më datën 10, 11 dhe 12.06.2022 nga ana e nëpunësve policorë të Stacionit Policor të Pikë Kalimit Kufitar Tabanoc është realizuar kontrollim i tetë automjeteve të udhëtarëve dhe të dy autobusëve të cilët kanë kryer transport ndërkombëtar të udhëtarëve.

Gjatë kontrollit të autobusit me targa regjistrimi të Gostivarit, i drejtuar nga A.S. (45) nga Struga dhe R.SH. (68) nga f. Banjicë e Poshtme-Gostivar dhe të autobusit me targa regjistrimi të Shkupit, i drejtuar nga E.B. (37) nga f. Jançe, komuna Mavrovë-Rostushë, është konstatuar se kanë kryer transport ndërkombëtar të udhëtarëve pa posedimin e dokumentacionit të nevojshëm.

Poashtu, gjatë kontrollit të automjetit “reno” me targa regjistrimi të Kumanovës, i drejtuar nga S.S. (50) nga Kumanova, automjetit “pezho” me targa regjistrimi të Kumanovës, i drejtuar nga F.D. (42) nga komuna e Likovës, automjetit “folkswagen passat” me targa regjistrimi të Kumanovës, i drejtuar nga N.B. (38) nga f. Ropalcë, komuna Likovë, automjetit “pezho” me targa regjistrimi të Strumicës, i drejtuar nga S.A. nga f. Mokrievë, komuna Novo Sellë dhe automjetit “ford galaksi” me targa nacionale bullgare, i drejtuar nga D.L. (30) nga Sveti Nikolla, është konstatuar se kanë kryer transport ndërkombëtar të udhëtarëve pa dokumentacionin e nevojshëm.

Gjatë kontrollit në tri automjete, dy me targa regjistrimi të Strumicës, të drejtuara nga ZH.J. (37) nga Strumica dhe nga A.V. (31) nga f. Vasilevë-Strumicë, dhe një me targa regjistrimi të Radovishit, i drejtuar nga M.T. (29) nga Radovishi është konstatuar se kanë pasur sasi më të madhe të bagazhit nga sasia e lejuar.

Nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Transportit janë shqiptuar sanksione përkatëse për shoferët dhe për automjetet.