MPB me detaje për incidentin e armatosur në Fushë Topanë: Një i vdekur, dy të plagosur dhe katër të arrestuar!

Policia për TV SHENJA ka konfirmuar se nga përleshja me armë zjarri në Cair ka mbetur i vrarë një person ndërsa dy tjetër janë plagosur. Për këtë ngjarje ata kanë njoftuar se kanë arrestuar katër persona.

“Më date 11.02.2025 në orën 00.06 në SPB Shkup, nga Spitali i Qyteti ‘Shën Naumi i Ohrit” është denoncuar se tek ata, me lëndime nga arma e zjarrit janë sjellur H.B (35) dhe A.D. (35) që të dy nga Shkupi, dhe se më vonë H.B ka humbur jetën, ndërsa mbi A.D është kryer intervenim dhe është ndaluar për mjekim. Pas masave të ndërmarra është konfirmuar se ata më herët kanë marrë pjesë në një përleshje të armatosur në rajonin e Çairit. Për shkak lëndimeve nga arma e zjarri në kompleksin e klinikave ‘Nënë Tereza’ në Shkup është sjellë edhe N.D nga Shkupi. Po ashtu, pas masave të ndërmarra, ndërsa nën dyshimin se kanë marrë pjesë në përleshjen, zyrtarë policor nga SPB Shkup rreth orës 01.40 në spitalin e kanë arrestuar B.B (39) nga Shkupi, në rajonin e Çairit e kanë arrestuar N.D (22) nga Shkupi, ndërsa pak më vonë janë gjetur dhe arrestuar edhe R.R (41) dhe K.T (28) që të dy nga Shkupi”, kanë deklaruar nga MPB për TV SHENJA, duke shtuar se të njëjtit janë ndaluar në stacion policor dhe kundër tyre do të ngriten kallëzime penale adekuate.

MARKETING