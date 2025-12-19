MPB me detaje mbi aksionin e djeshëm: 11 të arrestuar dhe padi ndaj 35 personave fizikë dhe juridikë të përfshirë në skemën e korrupsionit
Gjatë natës 17–18 dhjetor 2025, policia nën udhëheqjen e Prokurorisë për Krim të Organizuar dhe Korrupsion zhvilloi një aksion të gjerë në disa qytete të Maqedonisë së Veriut, ku u arrestuan 11 persona dhe dy janë në kërkim. Janë ngritur kallëzime penale ndaj 33 personave fizikë dhe dy personave juridikë për bashkim kriminal, keqpërdorim të procedurave të prokurimit publik, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe pastrim parash. Grupi dyshohet se gjatë viteve 2023–2024 manipuloi një tender publik për furnizim të EMV Distribucija, duke shkaktuar dëm rreth 7.7 milionë euro. Më pas, përmes transaksioneve financiare, janë pastruar mbi 2 milionë euro të fituara nga këto veprime të paligjshme, raporton SHENJA.
Gjatë natës së 17 dhe 18.12.2025, MPB thotë se nën udhëheqjen e një prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, zyrtarët e policisë nga Departamenti për Krim të Organizuar dhe të Rëndë kryen aksion të koordinuar në disa lokacione në Shkup dhe zonën përreth, si dhe në Kumanovë, Negotinë, Veles, Pehçevë, Probishtip dhe Koçan. 11 persona u privuan nga liria si pjesë e aksionit.
“Dje (18.12.2025), Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë pranë Ministrisë së Brendshme ngriti kallëzime penale në Prokurorinë Publike të NKOK kundër 33 personave, përkatësisht: B.D. (39), F.A. (40) dhe K.P. (36) të gjithë nga Shkupi për veprat penale “bashkim kriminal” , “keqpërdorim i procedurës për ftesë publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat” në lidhje me “ndihmë” (neni 24) dhe “pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga një vepër penale” i Kodit Penal, V.S. (51) nga Shkupi, për “bashkim kriminal”, “keqpërdorim i procedurës për ftesë publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat” dhe “pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga një vepër penale” në lidhje me “nxitje” i Kodit Penal, V.K. (53) nga Probishtipi, për “bashkim kriminal” , “keqpërdorim i procedurës për ftesë publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat” dhe “pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga një vepër penale” i Kodit Penal, B.Z. (47) nga Kumanova, për “bashkim kriminal”, “keqpërdorim i procedurës për thirrje publike, dhënie të kontratës së prokurimit publik ose partneritetit publiko-privat” dhe “pastrim parash dhe të ardhura të tjera nga një vepër penale” i Kodit Penal, D.M. (62) nga Kumanova, për “bashkim kriminal” dhe “keqpërdorim i procedurës për thirrje publike, dhënie të një kontrate prokurimi publik ose partneriteti publiko-privat” , A.M. (58), Xh.K. (30), B.N. (44), M.C. (40), B.Ç. (53), P.S. (30), L.P. (28), J.P. (40) dhe D.Z. (45) të gjithë nga Shkupi, për “bashkim kriminal” dhe “keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar”, S.G. (47) nga Shkupi, për “bashkim kriminal” dhe “keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar” , F.Z. (46) dhe I.S. (46) nga Kumanova, Z.B. (39), A.B. (37), A.M. (40), A.M. (53), T.S. (45), Z.V. (58), B.K. (27) dhe P.J. (28) të gjithë nga Shkupi, V.S. (58) nga Negotina, B.K. (55) nga Koçani, Gj.K. (63) nga Velesi, V.K. (32) dhe S.M. (40) nga Shtipi dhe V.T. (47) nga Pehçeva për “pastrim parash dhe të ardhurash të tjera nga një vepër penale” në lidhje me “bashkëpunim” (neni 22) dhe kundër dy personave juridikë nga Shkupi dhe Kumanova për “keqpërdorim të procedurës për thirrje publike, dhënie të një kontrate për furnizim publik ose partneritet publiko-privat” nga Kodi Penal”, thonë nga MPB.
Të pandehurit B.D., F.A., K.P., V.S., D.M., V.K. dhe B.Z., gjatë vitit 2023, krijuan një grup qëllimi i të cilit ishte kryerja e veprave penale të “keqpërdorimit të procedurës së thirrjes publike, dhënies së një kontrate të prokurimit publik ose partneritetit publik-privat”, “keqpërdorimit të pozitës dhe autoritetit zyrtar” dhe “pastrimit të parave dhe të ardhurave të tjera nga veprat penale”. Këtij grupi iu bashkuan M.C., B.Ç., L.P., P.S., J.P., A.M., B.N., Xh.K., S.G., D.Z., F.Z., Z.B., Z.V., I.S., A.M., V.S., B.K., Gj.K., A.B., A.M., V.T., V.K., S.M., P.J., T.S. dhe B.K., të cilët gjatë viteve 2023 dhe 2024, me qëllim të përfitimit material për veten ose të tjerët, me vetëdije shkelën rregulloret mbi procedurën për thirrje publike, dhënien e një kontrate prokurimi publik ose partneritet publik-privat.
Gjatë vitit 2023, me qëllim ikjes së procedurës, pas një specifikimi teknik të dakorduar dhe të përgatitur paraprakisht për prokurimin e “Kabineteve SKAD Kabinet Monitorimi me Kontrollues GSM për një Stacion Ngrohjeje” për nevojat e EMV Distribucija SH.P.K. Shkup, disa nga anëtarët e shoqatës kriminale, në cilësinë e tyre si zyrtarë, nuk i kryen detyrat e tyre zyrtare. Ata ranë dakord që personat juridikë nga Shkupi dhe Kumanova të aplikonin për Thirrjen e prokurimit publik, ku personi juridik nga Kumanova aplikoi si operator ekonomik me një ofertë me dokumentacion të paplotë dhe një çmim oferte më të lartë se personi juridik nga Shkupi, i cili paraqiti ofertë në një shumë pothuajse identike me vlerën e parashikuar të prokurimit publik, megjithëse nuk u publikua në thirrjen e prokurimit publik. Ky veprim i mundësoi personit juridik nga Shkupi të fitojë kontratën për furnizimin publik të kabineteve SKAD dhe të përfitojë dobi pasurore të paligjshme në vlerë totale prej 400,400,000 denarësh pa TVSH, ose 472,470,407 denarësh me TVSH (7,682,445 euro) në dëm të Buxhetit të EMV Distribuimit.
“Pas kryerjes së krimeve të ndërlidhura të lartpërmendura, të raportuarit V.S., V.K., K.P., F.A., B.D., F.Z., B.Z., Z.B., Z.V., I.S., B.K., Gj.K., A.B., A.M., V.T., V.K., S.M., P.J., T.S. dhe B.K., në periudhën nga viti 2023 deri në vitin 2025, me qëllim që të përfitojnë dobi pasurore të paligjshme për vete ose për dikë tjetër dhe me qëllim që të fshehin origjinën, lëvizjen dhe pronësinë e fondeve që janë fituar përmes veprave penale të lartpërmendura, kanë vënë në qarkullim, kanë pranuar dhe transferuar fonde në një shumë totale prej 125.556.930,00 denarë (2.041.576 euro) dhe me veprimet e ndërmarra në këtë mënyrë, kanë kryer veprën penale “pastrim parash dhe të ardhurave të tjera nga veprat penale”, shtojnë nga MPB.