MPB: Mbi 10 mijë shkelje të trafikut gjatë këtij muaji, janë ndaluar 55 persona
Në periudhën nga 01.11.2025-16.11.2025, si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut që realizojnë punonjësit e policisë nga të gjitha sektorët e punëve të brendshme në rrugët e vendit, nga gjithsej 10.210 urdhra pagesash të lëshuara, 2.983 shkelje i përkasin shoferëve që nuk e kanë respektuar shpejtësinë e lëvizjes.
55 persona janë ndaluar për drejtim të papërgjegjshëm të mjetit sipas nenit 297-a të Kodit Penal, nga të cilët 37 për drejtim nën ndikimin e alkoolit, një për drejtim në drejtim të ndaluar, 11 për drejtim me shpejtësi më të madhe se e lejuara në zonë të banuar, gjashtë për drejtim me shpejtësi më të madhe se e lejuara jashtë zonës së banuar.
Për më tepër, sipas shqyrtimit statistikor të aktiviteteve policore, gjatë muajit nëntor deri tani janë regjistruar 2.717 shkelje për parkim të parregullt, 1.039 masa janë shqiptuar për shoferë që kanë drejtuar mjetin pa leje drejtimi, si dhe 300 sanksione për drejtim nën ndikimin e alkoolit.
Nga ana tjetër, sipas dispozitave të Ligjit për Sigurinë e Trafikut në Rrugë, janë sanksionuar 42 shoferë të motorëve për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe janë sanksionuar 282 këmbësorë dhe katër shoferë të trotineteve elektrike. Po ashtu, janë sanksionuar 546 pjesëmarrës në trafik që nuk kanë përdorur rripin e sigurimit. Sipas Ligjit për Mjetet, 252 mjete janë larguar nga trafiku për shkak se ishin të pa regjistruara, dhe 55 për shkak të defekteve teknike. Janë sanksionuar gjithashtu 52 shoferë për mosplotësimin e kushteve të caktuara në lidhje me errësimin e xhamave.
Nga atje u bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojmë rregullat dhe dispozitat e trafikut dhe së bashku të kontribuojmë për rrugë më të sigurta.