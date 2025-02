MPB: Kallëzim penal ndaj 20 vjeçarit nga Shkupi, i është gjetur armë dhe municion

Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se kanë parashtruar kallëzim penal ndaj shkupjanit 20 vjeç E.V. nga Shkupi.

Nga MPB thonë se tek i njëjti është gjetur një pushkë automatike dhe municion.

“Më datë 23.01.2025, me urdhër të gjykatës është kryer bastisje në ambientet që shdrytëzoheshin nga i dyshuari, ku është gjetur dhe sekuestruar një pushkë automatike “AK-47” me kalibër 7.62x39mm, dy karikatorë dhe 30 fishekë me kalibër 7.62x39mm”, shtojnë nga MPB.

