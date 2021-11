MPB jep detaje për tentim vrasjen ndaj prokuroit publik në Gostivar

Tre persona janë arrestuar për sulm fizik me objekt të mprehtë ndaj H.I (39) nga fshati Forinë e Gostivarit i cili është prokuror në Prokurorinë Themelore Publike.

Siç njoftojnë nga MPB, sot në ora 6:10 policët e Stacionit Policor në Çegran kanë arrestuar N.S (40), djalin e tij nën 18 vjet nga Çegrani dhe B.F (41) nga Cerova e Tetovës për shkak të dyshimeve se rreth orës 5:30 në Çegran, pas diskutimeve verbale rreth komunikacionit, fizikisht kanë sulmuar me objekt të mprehtë H.I.

“Personi H.I është dërguar në spitalin e Gostivarit. Tre personat me kallëzim penal do të dërgohen para gjykatësit në procedurë paraprake në Gjykatën Themelore të Gostivarit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.