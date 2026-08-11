MPB-ja dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor: Është tejkaluar problemi i sigurimit shëndetësor të të punësuarve

MPB-ja dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor: Është tejkaluar problemi i sigurimit shëndetësor të të punësuarve

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor njoftojnë se problemi i sigurimit shëndetësor të të punësuarve në MPB është tejkaluar dhe se ata sërish mund t’i shfrytëzojnë pa pengesa shërbimet shëndetësore.

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“Gjatë ditës, të dy institucionet ishin në koordinim të vazhdueshëm dhe, në bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike, ndërmorën aktivitetet e nevojshme për përcaktimin dhe eliminimin e shkaqeve që çuan në ndërprerje të përkohshme të realizimit të të drejtave të sigurimit shëndetësor”, bëhet e ditur në kumtesën e përbashkët.

Pas aktiviteteve të ndërmarra, shtohet në kumtesë, gjendja është normalizuar dhe është mundësuar shfrytëzimi i papenguar i të drejtave të sigurimit shëndetësor për të punësuarit në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

“MPB-ja dhe Fondi i Sigurimit Shëndetësor do të vazhdojnë me aktivitete të koordinuara për gjetjen e një zgjidhjeje sistemore, e cila në të ardhmen do të mundësojë funksionimin e papenguar të sigurimit shëndetësor dhe realizimin në kohë të të drejtave të sigurimit shëndetësor për të gjithë të punësuarit”, thuhet në kumtesë.

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