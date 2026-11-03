MPB-ja dënoi 434 shoferë për gjashtë orë, një kallëzim penal për vozitje të pakujdesshme
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) sanksionoi 434 shoferë për gjashtë orë gjatë një kontrolli aksional të zhvilluar në të gjithë vendin. Policia regjistroi një rast të veprës penale për vozitje të pakujdesshme, ndërsa 192 automjete lëviznin me shpejtësi të palejuar në vendbanime. Kontrollet e trafikut u orientuan drejt sanksionimit të vozitjes së shpejtë si një nga shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore.
Kontrolli i Sektorit për Punë të Trafikut zgjati nga ora 12:00 deri në 18:00 më 1 nëntor. Inspektorët regjistruan një rast të veprës penale “menaxhim i pakujdesshëm i automjetit motorik” sipas nenit 297-a të Kodit Penal. Kjo dispozitë ligjore parashikon sanksione për shoferët që me shkelje ekstremisht të rënda të rregullave të trafikut rrezikojnë drejtpërdrejt jetën e pjesëmarrësve të tjerë në trafik.
Nga numri total i rasteve të evidencuara, 192 kundërvajtje u vunë re në rrugët e qyteteve dhe fshatrave. 242 shoferë të tjerë e kishin tejkaluar shpejtësinë në rrugët jashtë vendbanimeve. Shpejtësia në mjediset urbane ndikon drejtpërdrejt në sigurinë e këmbësorëve dhe grupeve të ndjeshme, pasi gjasat për pasoja të rënda në rast goditjeje të një këmbësori rriten drastikisht me çdo kilometër mbi kufirin e lejuar.
Përveç shpejtësisë, policia e trafikut sanksionoi edhe 103 kundërvajtje të tjera të trafikut gjatë aksionit gjashtëorësh. Nga Ministria njoftuan se vazhdojnë me kontrolle të rregullta dhe të forcuara në të gjitha drejtimet rrugore dhe apelojnë për sjellje të përgjegjshme në trafik.