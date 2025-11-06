MPB: Gjashtë viktima në aksidente trafiku në katër ditët e para të nëntorit

MPB: Gjashtë viktima në aksidente trafiku në katër ditët e para të nëntorit

Në katër ditët e para të nëntorit, në aksidente trafiku jetën e kanë humbur gjashtë persona në territorin e Maqedonisë së Veriut. Që nga fillimi i këtij viti, përfshirë tetorin, janë regjistruar 115 viktima, kumtoi MPB-ja.

“Gjatë vitit të kaluar, janë regjistruar 142 viktima në aksidente trafiku. Këto nuk janë vetëm numra, është djali i dikujt, nëna e dikujt, burri, fëmija i dikujt. Fëmijët e dikujt mbeten pa prindër dhe anasjelltas, prindërit mbeten pa fëmijët e tyre. Ky bilanc, pa dyshim, shkatërrues nuk është produkt i fatkeqësive natyrore apo konflikteve ushtarake, por rezultat i kulturës, mentalitetit dhe sjelljes sonë në trafik. Nuk duhet të lejojmë që trafiku të rritet nga një domosdoshmëri e përditshme në një të keqe të domosdoshme të jetesës bashkëkohore”, thonë nga MPB-ja.

Statistikat, siç shtojnë nga Ministria, tregojnë se shkaqet më të zakonshme të aksidenteve fatale të trafikut janë kryesisht mosrespektimi i rregullave të trafikut, d.m.th. përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të automjetit, drejtimi me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar, drejtimi nën ndikimin e alkoolit, etj.

MARKETING

Të ngjajshme

Mbyllet aeroporti i dytë më i madh në Suedi pas raportimeve për dronë

Mbyllet aeroporti i dytë më i madh në Suedi pas raportimeve për dronë

Mexhiti: Sonte Shkupi nuk do të flejë mbi bërllok, fillon kapitulli i ri për kryeqytetin

Mexhiti: Sonte Shkupi nuk do të flejë mbi bërllok, fillon kapitulli i ri për kryeqytetin

KS-OKB-ja miraton rezolutë për të hequr presidentin dhe ministrin e brendshëm sirian nga lista e sanksioneve

KS-OKB-ja miraton rezolutë për të hequr presidentin dhe ministrin e brendshëm sirian nga lista e sanksioneve

Filloi aksioni për pastrimin e Shkupit, Gjorgjievsk: Larguam nga puna 371 persona, të hetohen keqpërdorimet në Higjienën Komunale

Filloi aksioni për pastrimin e Shkupit, Gjorgjievsk: Larguam nga puna 371 persona, të hetohen keqpërdorimet në Higjienën Komunale

Misioni i OKB-së kërkon që Izraeli të ndalojë sulmet ajrore në zonën e operacioneve në Libanin jugor

Misioni i OKB-së kërkon që Izraeli të ndalojë sulmet ajrore në zonën e operacioneve në Libanin jugor

Lideri i kompanisë farmaceutike humb ndjenjat gjatë konferencës së Trump

Lideri i kompanisë farmaceutike humb ndjenjat gjatë konferencës së Trump