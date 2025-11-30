MPB: Është ndaluar një kontrabandist, janë gjetur shtatë migrantë ilegalë nga Egjipti
Më 30.11.2025, rreth orës 02:10, në autostradën Shkup–Kumanovë, tek pikëpagesa Rramanli, gjatë kontrollit të trafikut nga ana e zyrtarëve policorë të Njësisë Mobile për Siguri në Trafikun Rrugor pranë Sektorit për Trafik, u ndalua automjeti i tipit “Volkswagen Sharan” me targa të Tetovës, i drejtuar nga S.I. (44) nga Tetova.
Gjatë kontrollit në automjet u vërejtën persona të cilët, gjatë verifikimit të identitetit, nuk posedonin dokumente identifikimi. Gjatë bisedës me drejtuesin e automjetit, ai deklaroi se kishte po transportonte personat nga Gjevgjelia deri në Kumanovë. Në automjet po transportoheshin shtatë persona, të gjithë sipas deklarimit të tyre shtetas të Egjiptit, të moshës nga 17 deri në 52 vjeç.
Drejtuesi i automjetit dhe migrantët janë privuar nga liria. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës.