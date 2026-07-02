MPB: Dy të mitura intervistohen pas sulmit ndaj një vajze 12-vjeçare në Aerodrom
Dy të mitura, në prani të prindërve të tyre, janë marrë në pyetje në stacion policor lidhur me rastin e dhunës ndaj një vajze 12-vjeçare në një park në komunën e Aerodromit në Shkup. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se pas zbardhjes së plotë të rastit do të ngrihen kallëzime penale kundër personave të përfshirë.
Sipas MPB-së, më 1 korrik 2026, rreth orës 19:30, një grua 31-vjeçare ka raportuar në SPB Shkup se vajza e saj 12-vjeçare ishte sulmuar fizikisht më 30 qershor, rreth orës 22:00, në një park në Aerodrom.
Në njoftimin e MPB-së thuhet:
“Vajza 12-vjeçare fillimisht ishte detyruar në dy raste nga një e mitur 14-vjeçare, e cila ishte së bashku me shoqen e saj, të gjunjëzohej dhe të kërkonte falje. Më pas, pasi ishte larguar nga vendi, ajo ishte sulmuar fizikisht nga një tjetër e mitur. I gjithë incidenti ishte incizuar me telefon celular nga disa të mitur që ndodheshin në vendngjarje, ndërsa viktima e njihte njërin prej tyre. Po atë ditë, në stacionin policor është zhvilluar bisedë zyrtare me dy të mitura në prani të prindërve të tyre.”
Në njoftimin e MPB-së thuhet:
“Vajza 12-vjeçare fillimisht ishte detyruar në dy raste nga një e mitur 14-vjeçare, e cila ishte së bashku me shoqen e saj, të gjunjëzohej dhe të kërkonte falje. Më pas, pasi ishte larguar nga vendi, ajo ishte sulmuar fizikisht nga një tjetër e mitur. I gjithë incidenti ishte incizuar me telefon celular nga disa të mitur që ndodheshin në vendngjarje, ndërsa viktima e njihte njërin prej tyre. Po atë ditë, në stacionin policor është zhvilluar bisedë zyrtare me dy të mitura në prani të prindërve të tyre.”