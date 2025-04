MPB: Arrestohet shoferi që goditi fëmijën me moped dhe u largua, do të ngritet kallëzim penal

Në lidhje me videon e publikuar në rrjetet sociale, ku shihet një moped që godet një fëmijë dhe largohet nga vendngjarja, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se janë ndërmarrë masa dhe veprime përkatëse për gjetjen e shoferit. Ai është identifikuar dhe do të ngrihet kallëzim penal kundër tij për veprat e rrezikimit të sigurisë në trafiku dhe mosdhënies së ndihmës.

Ngjarja ka ndodhur më 2 prill 2025, në orën 14:05, në kryqëzimin e rrugëve “Ferid Bajram” dhe “Alpi” në Shkup. Shoferi i mopedit goditi një fëmijë tetëvjeçar dhe u largua nga vendi i ngjarjes, duke lënë fëmijën të plagosur. Ai është dërguar për mjekim në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit “Shën Naumi i Ohrit.”

Pas masave të ndërmarra, policia ka arritur të gjejë shoferin, Ç.T. (63) nga Shkupi. Ai do të përballet me kallëzim penal për rrezikimin e sigurisë së trafikut, drejtimin e pakujdesshëm dhe mosdhënien e ndihmës ndaj personit të lënduar, në përputhje me Kodin Penal, dhe procedura do të zhvillohen me shpejtësi.

