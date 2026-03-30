MPB: Arrestohet 27-vjeçari që vrau nënën
Rosomanit, i cili dyshohet se këtë mëngjes vrau nënën e tij, përcjell TV21. Sipas njoftimit të Policisë, i njëjti tashmë ka pranuar veprën.
“Më 30.03.2026, punonjës të policisë nga Stacioni Policor i Kavadarit arrestuan I.R. (27) nga Rosomani. Në Departamenti i Policisë në Veles, ai vetë deklaroi se këtë mëngjes rreth orës 07:30, në shtëpinë e familjes, me përdorim të një objekti të mprehtë i shkaktoi plagë prerëse nënës së tij 54-vjeçare, e cila vdiq nga plagët e marra. Vdekjen e konstatoi një mjek nga Ndihma e Shpejtë e Kavadarit. Hetimin në vendngjarje po e kryen prokurori publik nga Prokuroria Themelore e Kavadarit dhe një ekip hetues nga SPB-Kavadar”, thonë nga MPB.