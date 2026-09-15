MPB: 606 shkelje me skuterë elektrikë gjatë gushtit, 18 skuterë u sekuestruan
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se Sektori për Çështjet e Trafikut gjatë muajit të kaluar (gusht) kreu kontrolle të përforcuara aksionale në të gjithë territorin e vendit për të sanksionuar shkeljet e kryera nga drejtuesit e automjeteve të lehta elektrike (skuterë elektrikë), me 606 shkelje të regjistruara.
“Nga këto, 162 sanksione u vendosën për mosmbajtjen e jelekut reflektues gjatë drejtimit të një skuteri elektrik natën, 134 për mospërdorimin e një shtegu për biçikleta ose këmbësorë, 59 për mospërdorimin e një helmete mbrojtëse, 45 për transportimin e dy personave, 20 për të mitur që drejtonin një skuter elektrik, etj. Përveç kësaj, 18 skuterë elektrikë u sekuestruan për një periudhë prej 30 ditësh”.
“Nga numri i përgjithshëm i shkeljeve, numri më i madh është regjistruar në zonën e Stacionit të Policisë së Trafikut në Manastir – 236, e ndjekur nga Stacioni i Policisë së Trafikut në Shkup – 97, Stacioni i Policisë së Trafikut në Strumicë – 82, Stacioni i Policisë së Trafikut në Ohër – 57, Stacioni i Policisë së Trafikut në Tetovë – 27, Stacioni i Policisë së Trafikut në Veles – 18, Stacioni i Policisë së Trafikut në Shtip – 13, Stacioni i Policisë së Trafikut në Kumanovë – 7 dhe 69 nga Njësia Mobile për Siguri në Trafikun”.
“Gjatë kontrolleve, janë regjistruar edhe 3.665 lloje të tjera shkeljesh. Për të gjitha shkeljet janë marrë masa përkatëse dhe janë shqiptuar sanksione në përputhje me rregulloret ligjore”.
“Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon me kontrolle të intensifikuara në trafik me qëllim rritjen e sigurisë së të gjithë pjesëmarrësve në trafik dhe sigurimin e respektimit të vazhdueshëm të rregullave dhe rregulloreve të trafikut”, thonë nga MPB.