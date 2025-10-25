MPB: 1.065 shkelje trafiku në një ditë, 716 për tejkalim shpejtësie

MPB: 1.065 shkelje trafiku në një ditë, 716 për tejkalim shpejtësie

Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme (23 tetor 2025) janë regjistruar 1.065 shkelje të rregullave të trafikut në të gjithë vendin, si rezultat i kontrolleve të rregullta të realizuara nga policia.

Sipas njoftimit të MPB-së, shumica e shkeljeve, gjithsej 716, lidhen me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar.

Përveç tyre, janë shqiptuar edhe masa për:

50 raste të parkimit të gabuar,

82 shoferë pa leje drejtimi,

14 shoferë fillestarë,

16 persona që drejtonin automjetin nën ndikimin e alkoolit,

8 motoçiklistë për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, dhe

2 këmbësorë për shkelje të rregullave të qarkullimit.

Gjithashtu, 44 pjesëmarrës në trafik janë gjobitur për mosvendosje të rripit të sigurimit.

MPB njofton se, sipas Ligjit për automjetet, 23 automjete janë ndaluar nga qarkullimi për shkak të mosregjistrimit, ndërsa një automjet tjetër është ndaluar për defekte teknike. Po ashtu, një shofer është gjobitur për mosrespektim të kushteve të errësimit të xhamave të automjetit.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjeorgjievski: Do ta bashkoj tërë mekanizimin e qytetit, për 72 orë Shkupi do të pastrohet

Gjeorgjievski: Do ta bashkoj tërë mekanizimin e qytetit, për 72 orë Shkupi do të pastrohet

Batutat për Trump, Rama: Ishte shaka mes miqsh, më mërziti që demokratët në SHBA e përdorën kundër Presidentit

Batutat për Trump, Rama: Ishte shaka mes miqsh, më mërziti që demokratët në SHBA e përdorën kundër Presidentit

“Shkollat ​​janë shndërruar në kampe refugjatësh”: Tribunali i Gazës dokumenton sulmet sistematike ndaj arsimit

“Shkollat ​​janë shndërruar në kampe refugjatësh”: Tribunali i Gazës dokumenton sulmet sistematike ndaj arsimit

VMRO-DPMNE: LSDM rezultatet e zgjedhjeve i quan historike, por po flet me halucinacione

VMRO-DPMNE: LSDM rezultatet e zgjedhjeve i quan historike, por po flet me halucinacione

VLEN: Me fjalorin e tij, Ali Ahmeti ia vuri drynin AKI-së!

VLEN: Me fjalorin e tij, Ali Ahmeti ia vuri drynin AKI-së!

Kroacia rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak

Kroacia rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak