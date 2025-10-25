MPB: 1.065 shkelje trafiku në një ditë, 716 për tejkalim shpejtësie
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme (23 tetor 2025) janë regjistruar 1.065 shkelje të rregullave të trafikut në të gjithë vendin, si rezultat i kontrolleve të rregullta të realizuara nga policia.
Sipas njoftimit të MPB-së, shumica e shkeljeve, gjithsej 716, lidhen me tejkalimin e shpejtësisë së lejuar.
Përveç tyre, janë shqiptuar edhe masa për:
50 raste të parkimit të gabuar,
82 shoferë pa leje drejtimi,
14 shoferë fillestarë,
16 persona që drejtonin automjetin nën ndikimin e alkoolit,
8 motoçiklistë për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, dhe
2 këmbësorë për shkelje të rregullave të qarkullimit.
Gjithashtu, 44 pjesëmarrës në trafik janë gjobitur për mosvendosje të rripit të sigurimit.
MPB njofton se, sipas Ligjit për automjetet, 23 automjete janë ndaluar nga qarkullimi për shkak të mosregjistrimit, ndërsa një automjet tjetër është ndaluar për defekte teknike. Po ashtu, një shofer është gjobitur për mosrespektim të kushteve të errësimit të xhamave të automjetit.