Mourinhon e lëshuan emocionet: Me lot në sy nuk e keni parë ‘asnjëherë’ portugezin

Trajneri i Romës, Jose Mourinho kalimin në finale të Conference League siç duket e ka përjetuar me shumë emocione. Ai para se gjyqtari të përfundonte ndeshjen shihet se ka ‘shpërthyer’ në lot, transmeton Gazeta Metro.

Roma mbrëmë mposhti skuadrën angleze, Leicester City me rezultat 0-1 në kuadër të gjysmëfinales së Conference League. Golin e vetëm për ‘Giallorosët’ e realizoi sulmuesi anglez, Tammy Abraham në minutën e 11’të.

‘The Special One’ shpesh herë e kemi parë të inatosur por shumë rrallë e kemi pasur mundësinë ta shikojmë me lot në sy. Megjithatë, 59-vjeçarin e lëshuan emocionet në fitoren e djeshme kundër Leicester City dhe mezi që priste të përfundonte ndeshja dhe të shijonte këtë finale me tifozët dhe lojtarët e tij.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq

— Xav Salazar (@XavsFutbol) May 5, 2022