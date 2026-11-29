Mourinho shpërthen ndaj gjyqtarit: Pas Mbappesë dhe Viniciusit, këtë herë e pësoi Bellingham
Trajneri portugez, Jose Mourinho, ka kritikuar ashpër gjyqtarin pas humbjes së Real Madridit ndaj Alavesit, duke vënë në pikëpyetje vendimet e tij dhe duke ironizuar me përjashtimet e futbollistëve madrilenë në sezonet e fundit.
Mourinho u ndal veçanërisht te një rast i diskutueshëm për penallti, për të cilin Jude Bellingham i kishte thënë se ishte prekur nga kundërshtari. Sipas trajnerit portugez, bazuar në deklaratën e futbollistit, kishte arsye që të akordohej penallti, ndonëse pamjet e shikuara në iPad i kishin lënë hapësirë dyshimeve.
Megjithatë, pjesa më ironike e deklaratës së tij ishte kur kujtoi përjashtimet e lojtarëve të Real Madridit gjatë tri sezoneve të fundit.
Ai përmendi Kylian Mbappenë, i cili ishte përjashtuar dy sezone më parë, Viniciusin sezonin e kaluar dhe këtë herë Jude Bellinghamin.
Trajneri portugez, Jose Mourinho, ka kritikuar ashpër gjyqtarin pas humbjes së Real Madridit ndaj Alavesit, duke vënë në pikëpyetje vendimet e tij dhe duke ironizuar me përjashtimet e futbollistëve madrilenë në sezonet e fundit.
Mourinho u ndal veçanërisht te një rast i diskutueshëm për penallti, për të cilin Jude Bellingham i kishte thënë se ishte prekur nga kundërshtari. Sipas trajnerit portugez, bazuar në deklaratën e futbollistit, kishte arsye që të akordohej penallti, ndonëse pamjet e shikuara në iPad i kishin lënë hapësirë dyshimeve.
Megjithatë, pjesa më ironike e deklaratës së tij ishte kur kujtoi përjashtimet e lojtarëve të Real Madridit gjatë tri sezoneve të fundit.
Ai përmendi Kylian Mbappenë, i cili ishte përjashtuar dy sezone më parë, Viniciusin sezonin e kaluar dhe këtë herë Jude Bellinghamin.
Në fund, portugezi theksoi se sipas tij gjyqtari dëshiron të tregojë autoritetin dhe të dëshmojë se është i jashtëzakonshëm, por shtoi se nuk pretendon që Real Madridi e humbi ndeshjen për shkak të referimit.