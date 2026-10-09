Mourinho jep përditësime për lëndimet në ekip përpara ndeshjes me Villarrealin
Trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, mbetet i pasigurt nëse Federico Valverde mund të luajë kundër Villarrealit nesër (e shtunë) dhe dha një afat kohor për rikthimin e Eder Militaos.
Valverde pësoi një lëndim të kyçit të këmbës të gradës 3 gjatë humbjes në derbi kundër Atletico Madrid para pushimit ndërkombëtar.
Ndërkohë, Militao ka përshpejtuar rikuperimin e tij në javët e fundit pasi iu nënshtrua një operacioni për dëmtimin e tij në kofshë në prill.
“Militao nuk do të luajë nesër. Fede Valverde është në dyshim”, ka thënë fillimisht trajneri portugez.
“Militao është i pabesueshëm, shumë i mirë. Ai mund të luajë edhe nesër. Por ai nuk do të luajë nesër, nuk do të luajë kundër Romës dhe as kundër Sevillas”.
“Ai ka nevojë për më shumë javë”, përfundoi Mourinho.