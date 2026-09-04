Mourinho e përjashton yllin e ekipit nga lista e Ligës së Kampionëve

Mourinho e përjashton yllin e ekipit nga lista e Ligës së Kampionëve

Ferland Mendy është përjashtuar nga lista prej 25 lojtarësh të Real Madridit për fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27.

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Mbrojtësi i majtë francez aktualisht është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi muskulor. Ai gjithashtu ka mbetur pas Marc Cucurella dhe Alvaro Carreras në listën e lojtarëve të Jose Mourinhos.

Sergio Martinez , i cili është transferuar nga Racing Santander, është shtuar në listën prej 25 lojtarëve për Ligën e Kampionëve.

Mesfushori 19-vjeçar mund të debutojë edhe me Real Madridin sonte në ndeshjen e La Ligës kundër Real Betisit.

Ndryshe, Los Blancos do të përballen me Interin javën e ardhshme në ndeshjen hapëse të edicionit të ri të Ligës së Kampionëve.

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