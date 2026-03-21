Motorola fiton çmim prestigjioz për kamerën e telefonit

Motorola ka bërë një hap të madh në teknologjinë e telefonisë me modelin e saj të ri “motorola Signature”.

Në fakt, ai sapo ka marrë shenjën prestigjioze DXOMARK Gold Label për performancën e jashtëzakonshme të kamerës.

Ky telefon ultra i hollë vjen me katër kamera 50 MP, duke përfshirë një telefoto periskopik, ultra‑e gjerë dhe një selfie të avancuar, të gjitha të pajisura me sensorë të sofistikuar Sony LYTIA.

Falë teknologjisë së përpunimit të imazhit, çdo foto dhe video është e qartë, me ngjyra të pastra dhe detaje të gjalla.

Motorola ka lansuar një ofertë promocionale për blerësit e parë: së bashku me telefonin, ata marrin moto watch, moto buds, moto tag 2, tag case dhe një karikues TurboPower.

Ekspertët e teknologjisë e konsiderojnë këtë model një ndër telefonat më të avancuar të vitit, duke e bërë Motorola-n të rikthehet fuqishëm në garën për telefonin me kamerën më të mirë.

 

