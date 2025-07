MotoGP/ Marc Marquez nga një planet tjetër, në podium ngjiten edhe Alex dhe Bagnaia…

Marc Marquez fitoi Çmimin e Madh të Gjermanisë, duke siguruar dopietën e tij të shtatë në Sprint-GP të sezonit dhe duke konfirmuar titullin e tij të fortë në Kampionatin Botëror MotoGP, ku ai ka qenë prej kohësh mjeshtri i padiskutueshëm.

Spanjoli, që garonte për Ducatin, nuk bëri gabime në fillim dhe dominoi garën e Sachsenring nga fillimi në fund, duke kaluar vijën e finishit i vetëm.

Pas tij ishin Alex Marquez në Ducati Gresini dhe Francesco Bagnaia në Desmosedicin tjetër të fabrikës, të cilët përfituan nga rrëzimet sensacionale së pari të Di Giannantonios dhe më pas të Bezzecchit për t’u rikthyer në podium.

Një dominim i padiskutueshëm, i konfirmuar, për të mos thënë më shumë, nga shifra tronditëse: 69 fitore të klasit të lartë i lejojnë atij të kalojë Giacomo Agostini për vendin e dytë të të gjitha kohërave pas Valentino Rossi (89), dhe fitorja e tij e dymbëdhjetë në karrierë në Sachsenring e vendos atë në gjysmën e Kampionatit Botëror me një avantazh prej 83 pikësh ndaj vëllait të tij Alex.

Një ritëm frenetik, i cili nëse vazhdon kështu, mund ta kurorëzojë kampion që në raundet e para aziatike në fillim të vjeshtës.

Të dielën në Gjermani, MM93 ishte thjesht perfekt, madje edhe më shumë sesa kishte qenë në Sprint të shtunën. Tani për tani, nuk ka askënd si ai askund, e lëre më në pistën e tij të preferuar.

Në përgjithësi, gara nuk ishte aspak spektakolare, u gjallërua vetëm nga përplasjet e shumta (vetëm 10 pilotë nga 18 arritën në vijën e finishit).

Më të dhimbshmet ishin padyshim ato të Fabio Di Giannantonio dhe Marco Bezzecchi, të dyja të cilat ndodhën në kthesën 1 brenda disa xhirove nga njëri-tjetri.

Të dy pilotët italianë po garonin në vendin e dytë kur përfunduan në zhavorr pas një bllokimi të pjesës së përparme, duke humbur një mundësi të shkëlqyer.

Alex dhe Pecco e shfrytëzuan rastin, duke konfirmuar pozicionin e tyre si dy ndjekësit kryesorë të Marc në renditje.

Një rezultat sigurisht i kënaqshëm për të parin, i cili po shërohej nga një dëmtim në dorë, por një ngushëllim i vogël për të dytin, i cili vazhdon të luftojë me problemet e zakonshme të pjesës së përparme dhe nuk dukej kurrë i aftë të sulmonte ata që ishin përpara tij .

Fabio Quartararo përfundoi menjëherë pas podiumit me Yamahan e parë të fabrikës, i ndjekur nga Aldeguer me Ducati Gresinin tjetër, Marini me Honda (një vend i shkëlqyer i 6-të për të pas rikthimit të tij pas aksidentit të tmerrshëm në Suzuka), Binder me KTM, Miller me Yamaha Tech 3, Fernandez me Aprilia Trackhouse dhe Rins me Yamaha-n tjetër të fabrikës. Kishin kaluar 14 vjet (Phillip Island 2011) që kur kaq pak pilotë kishin përfunduar një garë MotoGP.

