Moti sot në Maqedoninë e Veriut

Moti sot në mëngjes do të jetë i kthjellët dhe i ftohtë, me diell me vranësira të lehta deri në mesatare gjatë ditës. Do të fryjë erë e dobët deri mesatare, ndërsa gjatë lumit Vardar do të fryjë erë e fortë nga veriu. Temperatura do të lëvizë nga -10 deri në 16 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot i kthjellët dhe ftohtë në mëngjes, me diell me vranësira të lehta deri në mesatare gjatë ditës. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior. Temperaturat do të lëvizin nga -4 deri në 15 gradë.

